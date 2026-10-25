'मुझसे ज्यादा कमाती हो, Thar खरीद कर दो...'; लुधियाना में पति ने पत्नी को बाल पकड़कर घसीटा

संवाद सहयोगी, लुधियाना। जस्सिया रोड पर स्थित ग्रीन एन्क्लेव में थार और बाइक की मांग को लेकर एक दहेज लोभी पति की दरिंदगी सामने आई है।

आरोपित पति ने पत्नी के बाल पकड़कर उसे सड़क पर गिरा दिया और लातों से पीटा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पीड़िता ने जगतपुरी चौकी पुलिस को शिकायत देकर फुटेज सौंप दी है।

तीन महीने से पत्नी से मांग रहा था थार

जानकारी के अनुसार पीड़िता समराला चौक पर सैलून चलाती है, जबकि उसका पति मेडिकल लाइन में कार्यरत है। पीड़िता की यह दूसरी शादी थी और उसका पहली शादी से एक सात साल का बेटा भी है।

नवंबर 2025 में दोनों का विवाह हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के करीब तीन महीने बाद ही पति ने उससे थार गाड़ी की मांग शुरू कर दी। महिला की कमाई पति से अधिक होने के कारण आरोपित उस पर गाड़ी खरीदकर देने का दबाव बनाता था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था।