संवाद सहयोगी, दोराहा। पंजाब में पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली को आग लगाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी लापरवाही के चलते दोराहा के नजदीकी गांव जैपुरा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया।

खेत में पराली जलाने से सड़क पर फैले घने धुएं के कारण दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी खेत में जा गिरे, जहां आग की चपेट में आने से पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से झुलस गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गांव शाहपुर निवासी नागेंद्र सिंह अपनी पत्नी मनजीत कौर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से पायल निवासी जसपाल सिंह अपनी पत्नी सुरेंद्र कौर के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। जब दोनों मोटरसाइकिलें गांव जैपुरा के पास पहुंचीं तो वहां एक खेत में पराली को आग लगाई हुई थी।

इसके कारण सड़क पर धुएं का गुबार फैल गया और वाहन चालकों को सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं दिए। धुएं के कारण दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद नागेंद्र सिंह और उनकी पत्नी मनजीत कौर खेत में जा गिरे।

खेत में लगी आग की चपेट में आने से मनजीत कौर बुरी तरह झुलस गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, नागेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले दोराहा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए लुधियाना रेफर कर दिया गया।