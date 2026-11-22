मुनीश शर्मा, लुधियाना। पिता की दिहाड़ी मजदूरी से चलने वाला परिवार, सीमित आर्थिक संसाधन और पढ़ाई के साथ नौकरी की जिम्मेदारी। इन चुनौतियों के बीच लुधियाना के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी संतोष कुमार ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।

संतोष ने ड्रोन टेक्नोलाजी के छह महीने के कोर्स में 600 में से 597 अंक हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। शनिवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बेस्ट ड्रोन टेक्नीशियन अवार्ड से सम्मानित किया।

संतोष के पिता अरुण कुमार दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद संतोष ने अपने सपनों को सीमित नहीं होने दिया। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ड्रोन टेक्नोलाजी में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए छह महीने का कोर्स चुना।

पढ़ाई के साथ काम भी जारी रखा, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। वर्तमान में वह आक्टेव इंडस्ट्री में आइटी सहायक के रूप में कार्यरत हैं। पीएम से सम्मानित होना खुशी का पल संतोष का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल खेती, उद्योग, सर्वे और सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने इस तकनीक को सीखने का फैसला किया। पढ़ाई और नौकरी के बीच समय निकालना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने मेहनत और अनुशासन से अपना लक्ष्य हासिल किया।