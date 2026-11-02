लुधियाना में निकाह के कुछ देर बाद दूल्हे के भाई ने दुल्हन के घर पर की 12 राउंड फायरिंग, इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, लुधियाना। ताजपुर रोड स्थित न्यू सरपंच कालोनी में निकाह के कुछ घंटे बाद दूल्हे के भाई ने साथियों के साथ दुल्हन के घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि दूल्हे का छोटा भाई समीर 20 से 25 युवकों को लेकर रात करीब 11:30 बजे वहां पहुंचा।

हमलावरों ने पथराव और तोड़फोड़ की तथा फायरिंग की। घर के बाहर खड़ी दो एक्टिवा भी क्षतिग्रस्त कर दी गईं। दुल्हन के पिता मोहम्मद अनवर को चोटें आईं, लेकिन गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ। वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

मोहम्मद अनवर ने थाना मेहरबान पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार सुबह उनकी बेटी का निकाह हुआ था। दोपहर में घर के बाहर डीजे लगा था और बाराती नाच रहे थे। इसी दौरान दूल्हे के भाई समीर और दुल्हन के मामा के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई।

विवाद बढ़ने पर अनवर और रिश्तेदारों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। निकाह की बाकी रस्में पूरी हुईं और शाम करीब छह बजे दुल्हन की विदाई भी शांतिपूर्वक हो गई। अनवर ने हमलावरों पर 30 से 35 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया है। उन्हें रोकने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे मामूली चोटें आईं। हमलावरों के जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई।

मौके से मिले .30 बोर के 12 खोल सूचना मिलने पर थाना मेहरबान के इंस्पेक्टर जगदीप सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। जांच के दौरान पुलिस ने 12 खाली कारतूस बरामद किए। एसएचओ के मुताबिक, मौके से मिले खोल .30 बोर के हथियार के हैं। पुलिस यह पता लगा रही है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार लाइसेंसी था या अवैध।