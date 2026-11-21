जागरण संवाददाता, लुधियाना। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का इंसाफ मार्च लुधियाना के घंटाघर से दोपहर को रवाना हुआ। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल थे, लेकिन इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों ने दूरी बनाए रखी।

पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु भी मार्च में शामिल नहीं हुए। हालांकि, एक दिन पहले वड़िंग ने खन्ना में चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा में शामिल होने की औपचारिकता की थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी गुट से कोई भी इंसाफ मार्च में शामिल नहीं हुआ। हालांकि, उन्होंने चरणजीत चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा के अभियानों के बारे में जिक्र जरूर किया।

इस मौके पर पूर्व विधायक संजय तलवाड़ा, सुरिंदर डावर और राकेश पांडेय के अलावा पूर्व जिला प्रधान अश्वनी शर्मा, केके बावा आदि शामिल हुए। घंटाघर से मार्च रवाना होने से पहले राजा वड़िंग ने प्रदेश की आप सरकार को घेरा और कहा कि उनके शासन में हर क्षेत्र में बुरा हाल है।