डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के खन्ना के पास दोराहा में शुक्रवार को पराली जलाने से उठी घनी धुंध के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति समेत तीन अन्य लोग घायल हो गए।

मृतक महिला की पहचान शाहपुर निवासी 55 वर्षीय मनजीत कौर के रूप में हुई है। उनके पति गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) रेफर किया गया है। अन्य दो घायल जसपाल सिंह और सुरिंदर सिंह (दोनों पायल निवासी) दोराहा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, जायपुरा गांव के पास लिंक रोड के किनारे एक खेत में किसान गुरदीप सिंह ने धान की पराली में आग लगा दी थी। इससे उठे घने धुएं ने सड़क पर दृश्यता बहुत कम कर दी। धुएं में एक कार ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। एक बाइक पर मनजीत कौर और उनके पति सवार थे, दूसरी पर जसपाल सिंह और सुरिंदर सिंह।

टक्कर के बाद दोनों बाइक जलते हुए खेत में गिर गईं। वाहनों के पेट्रोल से आग और भड़क उठी। चारों लोग आग में फंस गए और जल गए। कार चालक ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद वह पास के गुरुद्वारे पहुंचा और लाउडस्पीकर से मदद की अपील की। गांव वाले इकट्ठा हुए और पानी डालकर आग बुझाई।