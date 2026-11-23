संवाद सूत्र, मुल्लांपुर दाखा। थाना दाखा के अंतर्गत पड़ते गांव चक्क कलां में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौत हो गई, जबकि तीसरे साथी की हालत गंभीर बनी हुई है।

घायल युवक लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव मुल्लांपुर निवासी मनप्रीत सिंह मनी और गांव कैलपुर निवासी गग्गी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव चक्क कलां में अपने दोस्त गुरजीत सिंह गोपी से मिलने गए थे।