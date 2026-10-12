लुधियाना सेवा केंद्रों में काम ठप, वेतन कटौती से भड़के कर्मचारियों ने शुरू की कलम छोड़ हड़ताल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। वेतन कटौती के विरोध में सेवा केंद्र कर्मचारियों ने सोमवार को कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। इस वजह से यहां कामकाज बंद हो गया है। लोग परेशान है। उनके काम नहीं हो पा रहे हैं।

सीएम के जलाए पुतले इससे पहले कर्मचारियों ने भारत नगर चौक से डीसी कार्यालय स्थित सेवा केंद्र तक रोष रैली निकाली और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सुविधा केंद्र में धरना लगा कर बैठ गए हैं। बाद में मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाएंगे।

वेतन में हुई है कटौती, कर्मचारियों का आरोप सेवा केंद्र कर्मचारी यूनियन के सतनाम सिंह का आरोप है कि कर्मचारियों के वेतन में तीन से चार हजार रुपये तक की कटौती की गई है। पहले कई कर्मचारियों को करीब 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। लेकिन अब कुछ कर्मचारियों को छह हजार और कई को 9500 रुपये या इससे भी कम वेतन दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में रोष है।

यूनियन नेताओं ने कहा कि पहले कर्मचारियों और कंपनियों के बीच वेतन को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अब उसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कटौती तुरंत वापस लेने और सहमति के अनुसार पूरा वेतन देने की मांग की है।