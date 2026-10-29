लुधियाना में आम जनता को महंगाई का झटका, एक नवंबर से 5 रुपये प्रति किलो महंगा मिलेगा दूध
लुधियाना में 1 नवंबर से दूध की कीमतें 5 रुपये प्रति किलो बढ़ जाएंगी। ताजपुर रोड डेयरी एसोसिएशन ने पशुओं ...और पढ़ें
HighLights
1 नवंबर से दूध की कीमतों में 5 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी
ताजपुर रोड डेयरी एसोसिएशन ने लागत वृद्धि के कारण लिया फैसला
बढ़ी कीमतों से उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर सीधा असर
जागरण संवाददाता, लुधियाना। शहर में एक नवंबर से दूध की कीमतों में पांच रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की जाएगी। ताजपुर रोड डेयरी एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया।
डेयरी संचालकों के अनुसार, पशुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और दूध उत्पादन पर बढ़ते खर्च के कारण यह निर्णय लेना पड़ा है। नई दरें लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं को दूध खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी होगी।
बैठक में डेयरी कारोबार से जुड़ी लागत में हो रही वृद्धि पर चर्चा की गई। संचालकों का कहना है कि पशुओं की खरीद से लेकर उनके पालन-पोषण, चारे और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च बढ़ रहा है।
पांच रुपये प्रति किलो महंगा मिलेगा दूध
इसके अलावा दूध उत्पादन से जुड़े विभिन्न खर्चों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में मौजूदा कीमतों पर कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा था।
लागत और बिक्री मूल्य के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए एसोसिएशन ने दूध के दाम बढ़ाने पर सहमति जताई। डेयरी एसोसिएशन के इस फैसले के तहत एक नवंबर से दूध पांच रुपये प्रति किलो महंगा मिलेगा।
दूध के साथ डेयरी से जुड़े अन्य उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी का असर पड़ सकता है। हालांकि, अलग-अलग उत्पादों की नई दरों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिलने के बाद ही उनकी कीमतों में होने वाले बदलाव का आकलन किया जा सकेगा। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा।