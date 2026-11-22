जागरण संवाददाता, लुधियाना। अदालत के आदेशों की बार-बार अनदेखी करने पर थाना मॉडल टाउन की एसएचओ इंस्पेक्टर गुरशिंदर कौर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अपहरण से जुड़े एक मामले में पहले जिला अदालत ने रिपोर्ट पेश नहीं करने पर एसएचओ को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

वहीं, अदालत ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने एसीपी सिविल लाइंस को भी 23 नव बर को होने वाली अगली सुनवाई पर एफआईआर संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

कोर्ट में 2022 में दर्ज की गई थी याचिका मामला रमनदीप कौर की ओर से वर्ष 2022 में रछपाल सिंह के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और अपहरण से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की थी। अदालत ने छह फरवरी 2025 को थाना मॉडल टाउन के एसएचओ को मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। इसके बाद भी कई बार रिपोर्ट देने को कहा गया पर आदेशों का पालन नहीं हुआ। इसके बाद छह मई को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और छह अगस्त को एसएचओ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए गए।

वेतन अटैच करने के बाद भी नहीं आई रिपोर्ट अदालत ने एसएचओ पर रिपोर्ट पेश करने का दबाव बनाने के लिए वेतन अटैच करने के आदेश भी दिए थे। इसके बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई। छह नवंबर को अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।