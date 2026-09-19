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'जो वादा किया उससे ज्यादा किया': CM मान का बड़ा ऐलान, 1 अक्टूबर से महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे पैसे

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Sat, 19 Sep 2026 02:47 PM (IST)

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में AAP सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि उन्होंने वादों से कहीं ज्यादा काम किया है।

19 टोल प्लाजा बंद किए, पंजाबियों के 64 लाख बचे।

19 टोल प्लाजा बंद किए, पंजाबियों के 64 लाख बचे।

HighLights

  1. 1 अक्टूबर से महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर होंगे

  2. 19 टोल प्लाजा बंद किए, पंजाबियों के 64 लाख बचे

  3. सड़क सुरक्षा बल से दुर्घटना मौतों में 50% कमी आई

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना के इंडोर स्टेडियम में सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए दावा किया कि 'आम आदमी पार्टी' ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे, उससे कहीं ज्यादा काम करके दिखाया है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ जो कहा था, वह नहीं किया, बल्कि कई ऐसे काम किए, जो कहा ही नहीं था। सरकार बनने से पहले दी गई सभी गारंटियां पूरी कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली एक अक्टूबर को फिर फोन की टूं टूं घंटी बजेगी और महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे।

टोल बंद करने से लोगों को हो रही बचत

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए है। पंजाबियों का 64 लाख रुपये रोजाना बचता है। टोल प्लाजा बंद होने के बावजूद सड़कें नहीं टूटने नहीं दी।

मान ने कहा कि पहले 5400 लोग एक साल में दुर्घटना में मारे जाते थे। पंजाब इस मामले में पहले नंबर पर था। जब से सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई है, तब से दुर्घटनाओं में मौते 50 फीसद कम हो गई।

यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि पंजाब से सीखो। अब पंजाब में 50.1 प्रतिशत मौतें कम हुई। 2700 लोगों की जान बच गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी कहते थे कि बिजली फ्री में नहीं दी जा सकती। पंजाब सरकार बनते ही पहला फैसला यही लिया और लोगों को फ्री बिजली दी। इसकी चर्चा देश ही नहीं, पाकिस्तान में भी हो रही है।

पंजाब में पांच थर्मल प्लांट है, इसमें से तीन सरकार के हैं, उन्होंने प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई तो सड़कें खुद ब खुद स्तरीय बनने लगी हैं।

मान ने भाजपा पर किया कटाक्ष

भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह नशा विरोधी यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उन्होंने ही नशा लाया है। गुजरात में नशा पकड़ा जा रहा है। नशों के खिलाफ के लिए आपकों धरातल में आना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जारी पैंफलेंट में लिखा गया है कि भाजपा या कांग्रेस को वोट दिए तो कौन-कौन सी स्कीमें बंद की जाएंगी। बंद टोल प्लाजा फिर से शुरू हो जाएंगे। किसानों के तीन कानून फिर से लागू होंगे।

प्रदेश में लोगों के लिए चल रही सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। मान ने कहा कि पहले प्रतिद्वंद्वी दल कहते थे कि इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले पांच साल के कामों ने साबित कर दिया कि हमारे पास अनुभव है।

पहले आम आदमी पार्टी का मजाक करते थे, लेकिन अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। मान ने लोगों से अपील की कि एकता बनाए रखें। एआइ वीडियो से गलत प्रचार करेंगे।

हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि झाड़ू तिनका तिनका हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं 3-4 तिनके निकलने से कुछ नहीं होता, लेकिन यही झाड़ू सफाई करता रहेगा।

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