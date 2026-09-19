पंजाब में हिरासत में लिए गए रवनीत बिट्टू, CM मान के काफिले को दिखाए टमाटर-अंडे और शराब की बोतलें

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को शनिवार पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) गेट के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले को शराब की बोतलें, अंडे और टमाटर दिखाए।

पीएयू में आयोजित हेलीपैड में उतरने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला साउथ सिटी की ओर से निकल कर इंडोर स्टेडियम की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीएयू से निकलने वाले आठ नंबर गेट के पास पहले से बिट्टू अंडे और प्याज लेकर खड़े थे।

हालांकि, पुलिस ने उनके इरादे को भांपते हुए उन्हें घेर लिया, लेकिन जैसे ही काफिला निकला, बिट्टू ने अंडे फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक अंडा काफिले में गुजरने वाले वाहन की ओर चला गया। इसके बाद पुलिस उन्हें ले गई।

कल मेरे काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे। आज मैंने वही अंडे और टमाटर वापस किए हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा नेताओं, उनकी रैलियों और यात्राओं में विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो भाजपा कार्यकर्ता भी पंजाब सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी। पंजाब सरकार के लिए यह स्पष्ट संदेश है, पुलिस कार्रवाई के जरिए राजनीतिक विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भाजपा कार्यकर्ता हर लोकतांत्रिक विरोध का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे और पंजाब की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।- रवनीत बिट्टू, पूर्व केंद्रीय मंत्री बता दें कि यह कार्रवाई उस घटना के एक दिन बाद हुई जब बिट्टू ने आरोप लगाया था कि बटाला के पास आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया था। उस समय वह बीजेपी की नशा-विरोधी यात्रा में शामिल होने के लिए पठानकोट जा रहे थे। 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बनाया निशाना: रवनीत बिट्टू पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को निशाना बनाया और गाड़ियों पर पत्थर व अंडे फेंके।