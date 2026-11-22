संवाद सहयोगी, खन्ना (लुधियाना)। खन्ना के समराला रोड पर बदमाशों ने यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक के दो एटीएम काटकर 22 लाख रुपये चोरी कर लिए। लूटी गई वास्तविक रकम की पुष्टि जांच के बाद होगी।

वारदात रविवार को तड़के करीब तीन बजे हुई। इसी दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान का माछीवाड़ा साहिब के हैडो बेट में कार्यक्रम था। यह क्षेत्र खन्ना पुलिस जिला के अंतर्गत आता है और दौरे के कारण पुलिस जिला हाई अलर्ट पर था।

इसके बावजूद बदमाशों ने कटर से दोनों एटीएम काटे और नकदी लूट ली। यूनियन बैंक का एटीएम उसकी शाखा के साथ लगा है, जबकि एक्सिस बैंक का एटीएम सामने है। दोनों मशीनों पर रात में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था।