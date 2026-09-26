लुधियाना में बागेश्वर बाबा की एक झलक के लिए बेताब दिखे हजारों लोग, 4 बजे से शुरू होगी हनुमंत कथा
लुधियाना में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। हजारों लोग ...और पढ़ें
HighLights
धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा के लिए लुधियाना में उमड़ा जनसैलाब
हजारों श्रद्धालु बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने को उत्सुक
लोग कार्यक्रम शुरू होने से चार घंटे पहले ही स्थल पर पहुंचे
जागरण संवाददाता, लुधियाना। ग्लाडा ग्राउंड में शनिवार को आरंभ होने वाली श्री हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री महाराज की झलक को हर शख्स उत्सुक नजर आया।
कार्यक्रम शाम को लगभग चार बजे से शुरू होगा, लेकिन श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम दोपहर 12 बजे के बाद से ही शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजन स्थल के पास से रूट डायवर्ट कर दिया गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या न आए।
हालांकि कार्यक्रम शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन श्रद्धालु पहले से ही डटकर बैठ गए हैं। कुछ श्रद्धालुओं का कहना था कि वह हमेशा धीरेंद्र शास्त्री महाराज को टीवी या यू ट्यूब पर ही सुनते रहे हैं, लेकिन आज उन्हें साक्षात सुनने का अवसर मिला है, इसलिए उन्हें काफी उत्सुकता है।
September 26, 2026
बता दें कि, लुधियाना के चंडीगढ़ रोड स्थित पुडा ग्राउंड में बाबा बागेश्वर धाम के श्री धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए बना सुंदर पंडाल व व उन्हें सुनने देखने के लिए आ रहे लोग।