संवाद सहयोगी, खन्ना। पंजाब में नशे और अपराध के खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस की ओर से शुरू की गई ‘जवानी संभाल साइकिल यात्रा’ बुधवार को खन्ना पहुंचकर संपन्न हो गई। आठ दिनों तक चले इस अभियान के अंतिम दिन कांग्रेस ने बड़ी रैली आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया।

खासबात यह रही कि समापन रैली में कांग्रेस की एकजुटता दिखाने के लिए पार्टी के कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सांसद डॉ. अमर सिंह, पूर्व मंत्री तेज प्रकाश, गुरकीरत सिंह कोटली, भारत भूषण आशु, राजकुमार वेरका, पूर्व सांसद मोहम्मद सदीक, पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और पूर्व स्पीकर राणा केपी सिंह ने रैली में भाग लिया।

इनके अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष लखवीर सिंह लखा, रूपिंदर सिंह राजा गिल, साहनेवाल के हलका इंचार्ज विक्रम बाजवा तथा चेयरमैन लैंड मॉर्गेज बैंक बेअंत सिंह जस्सी किशनगढ़ भी उपस्थित रहे। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। राहुल गांधी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इसी उद्देश्य की दिशा में प्रयास है।