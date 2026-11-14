पंजाब के जगराओं में चिता से अधजला शव निकालकर सिर धड़ से अलग किया, मौके पर मिली खून से सनी गुड़िया और शराब

संवाद सहयोगी, जगराओं। थाना सुधार के अधीन गांव हलवारा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रोड स्थित श्मशानघाट में अंतिम संस्कार के बाद एक मृतक के शव के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है।

करीब 38 वर्षीय जगजीत सिंह के अंतिम संस्कार के अगले दिन जब परिजन अस्थियों की प्रक्रिया करने के लिए श्मशानघाट पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने शव को क्षतिग्रस्त करने के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। घटनास्थल पर शराब की बोतलें, खून से सनी गुड़िया, गुड़िया के गले में लोहे की जंजीर डालकर लगाया गया ताला, कुछ तस्वीरें, दीपक, सब्जी और रोटी सहित कई संदिग्ध वस्तुएं भी मिलीं।

जगजीत सिंह ने जहरीली दवा का सेवन कर की थी आत्महत्या जानकारी के अनुसार, हलवारा निवासी जगजीत सिंह ने जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद परिवार ने सिख रीति-रिवाजों के अनुसार एयरपोर्ट रोड स्थित श्मशानघाट में उनका अंतिम संस्कार किया था।

अगले दिन परिवार के सदस्य फूल अर्पित करने शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें शव के साथ हुई कथित छेड़छाड़ का पता चला। यह दृश्य देखकर परिवार के सदस्य गहरे सदमे में आ गए। परिजनों के अनुसार, घटनास्थल पर जिस प्रकार संदिग्ध सामान बिखरा पड़ा था, उससे उन्हें किसी सुनियोजित गतिविधि की आशंका है। खून से सनी गुड़िया, लोहे की जंजीर और ताला, दीपक तथा अन्य वस्तुओं के मिलने के बाद परिवार ने कथित तंत्र-मंत्र से जुड़ी गतिविधियों की आशंका भी जताई है।

हालांकि इन आशंकाओं की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में घटनास्थल से एक नामी फोटो स्टूडियो का लिफाफा मिलने की बात भी सामने आई है। परिवार का दावा है कि इस लिफाफे के आधार पर उन्हें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है।

परिजनों ने जताया कुछ लोगों पर संदेह परिजनों ने आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताते हुए एक महिला सहित कुछ अन्य लोगों की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया है। परिवार को इस मामले में अन्य लोगों की मिलीभगत होने की आशंका भी है।

परिवार का कहना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मृतक के शव के साथ इस तरह की कथित हरकत न केवल अमानवीय है, बल्कि इससे परिवार की धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंची है।