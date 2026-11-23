गगनदीप रत्न, लुधियाना। महानगर में सड़कों और नेशनल हाईवे के किनारे खड़े भारी वाहन मौत का कारण बन रहे हैं। पिछले तीन साल में गलत पार्किंग के कारण हुए करीब 46 हादसों में 19 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने केवल हादसे में होनी वाली मौत के मामले में ही एफआईआर दर्ज की। रात होते ही हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कों तक ट्रक और ट्राले खड़े दिखाई देते हैं। न नियमित चेकिंग होती है और न ही नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई। हैरानी की बात है कि पिछले दो साल में गलत पार्किंग के मामले में वाहन चालकों के खिलाफ केवल तीन एफआईआर दर्ज हुईं।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 के तहत सार्वजनिक स्थान पर ऐसा वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित है, जिससे दूसरे वाहन चालकों को खतरा या यातायात में बाधा पैदा हो। इसके बावजूद कार्रवाई चालान तक सीमित रहने के आरोप हैं। वाहन टो करवाने और कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे।

हादसों के बाद ही सक्रिय होता है प्रशासन पिछले दो साल में हाईवे पर खड़े वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की नियमित जांच दिखाई नहीं दी। किसी बड़े हादसे के बाद कुछ दिन नाइट डोमिनेशन और चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर स्थिति पहले जैसी हो जाती है।

दिल्ली रोड पर जालंधर बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क के दोनों ओर भारी वाहन खड़े रहते हैं। कई चालक माल उठाने का समय होने का इंतजार करते हुए सड़क किनारे वाहन खड़ा कर देते हैं। पार्किंग लाइट और सुरक्षा कोन तक का इंतजाम नहीं होता। जालंधर बाइपास पर फ्लाईओवर से उतरते समय तेज रफ्तार वाहनों के बीच एक टिप्पर बिना रिफ्लेक्टर और पार्किंग लाइट के खड़ा मिला।

चालक ने बताया कि वह तीन साल से इसी तरह वाहन खड़ा कर रहा है और पुलिस ने कभी उससे पूछताछ नहीं की। फिरोजपुर रोड पर भी शाम होते ही ट्रक और ट्राले नो एंट्री की परवाह किए बिना सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं। कई बार चालक वाहन छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में हादसे की आशंका और बढ़ जाती है।