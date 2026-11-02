कपूरथला में दुकान की छत तोड़कर चोरी का प्रयास, दुकानदार की सतर्कता से पकड़े गए

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। चोरी की वारदात को अंजाम देने के प्रयास में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक दुकान की छत पर चढ़कर लोहे की चादर काटने और दुकान में दाखिल होने का प्रयास किया।

इस दौरान दुकानदार की सतर्कता के चलते दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिटी में दर्ज मामले के मुताबिक, शिकायतकर्ता देसराज पुत्र लक्ष्मण दास निवासी गांव मेहली, थाना बहिराम, जिला शहीद भगत सिंह नगर, वर्तमान में रेलवे स्टेशन फगवाड़ा के पास रहता है। उसने पुलिस को बताया कि एक नवंबर की रात करीब 1:45 बजे उसे किसी व्यक्ति के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। इसके कुछ समय बाद दीवार तोड़ने जैसी आवाज आने लगी।

आवाज सुनकर जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि दो युवक दुकान की छत पर चढ़े हुए थे। दोनों युवक प्रभाकर पेंट स्टोर की दुकान की छत की लोहे की चादर काटकर अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे। दुकानदार ने युवकों को आवाज देकर पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया और छत से नीचे जमीन पर छलांग लगा दी।

इस दौरान एक युवक के पैर में चोट लग गई, जबकि दूसरे युवक को भी मामूली चोट आई। दुकानदार ने दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुजे पुत्र मदन प्रसाद निवासी बिहार, वर्तमान में रेलवे स्टेशन फगवाड़ा तथा रोहित पुत्र बंधु यादव निवासी बिहार, वर्तमान में रेलवे स्टेशन फगवाड़ा के रूप में हुई है।