कपूरथला: खेतों में बेसुध मिला अनमोल, हालत गंभीर; परिजनों ने जताई हत्या या ओवरडोज की साजिश

जागरण संवाददाता,कपूरथला। कपूरथला की सब-डिवीजन सुल्तानपुर लोधी के गांव अहली कलां में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में बेसुध मिला।

युवक को गंभीर हालत में पहले सुल्तानपुर लोधी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे कपूरथला सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित की पहचान गांव अहली कलां निवासी अनमोल के रूप में हुई है। अनमोल तीन बहनों का इकलौता भाई है।

परिवार के मुताबिक घटना के समय वे किसी परिचित के घर भोग कार्यक्रम में गए हुए थे। दोपहर के समय उन्हें सूचना मिली कि अनमोल गांव के खेतों में बेहोशी की हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी ले गए।

परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही दो युवक अनमोल को कथित तौर पर नशे की हालत में खेतों में छोड़कर चले गए। परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।