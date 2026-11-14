पंजाब BJP कब जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची? हरियाणा के CM नायब सैनी ने दिए संकेत

जागरण संवाददाता, जालंधर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को जालंधर में कहा कि भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। सहयोग वेलफेयर सोसायटी के मेडिकल कैंप का उदघाटन करने पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता काम के आधार पर फैसला करेगी।

वहीं, उन्होंने आप पार्टी की 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर कहा कि ईमानदारी और बदलाव की उम्मीद में पार्टी को वोट देने वालों के साथ धोखा हुआ है। आप ने फिर ऐसे लोगों को टिकट दिया है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने आम लोगों की समस्याएं और जरूरतें अनदेखी की है। पंजाब में आम आदमी की नहीं, खास लोगों की सरकार है।

जनता को रोजगार और ठोस काम चाहिए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी ने सत्ता में रहते नशा खत्म करने तथा हर घर में रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नशे और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी।