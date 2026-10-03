वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, नई दिल्ली से कटरा के बीच चलेगी फेस्टीवल स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, जालंधर। त्योहारों के सीजन में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है।

जम्मू मंडल में त्यौहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और उनकी परेशानी का समाधान निकालते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच स्पैशल ट्रेन चलाई जा रही है।

जो 8 से 26 अक्तूबर तक चलाई जाएगी। 04081 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा फेस्टीवल स्पेशल एक्सप्रेस नई दिल्ली से दो से चार अक्टूबर से रात 11.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी।