जालंधर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, फ्लाईओवर पर कार-ट्रॉली टक्कर में गंवाई जान

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हादसा पुलिस लाइन के पास स्थित फ्लाईओवर पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार आगे चल रही ट्राली से टकरा गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार दोनों युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान स्पीड रिकार्ड कंपनी के मालिक दिनेश ओलख के बेटे दिवित ओलख और पप्पी स्वीट्स के मालिक के बेटे आरव तलवाड़ के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त थे।

जानकारी के मुताबिक दोनों युवक शनिवार रात अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी के बाद रविवार सुबह दोनों कार में सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाइन के पास फ्लाईओवर पर उनकी कार आगे चल रही ट्राली से जा टकराई।

आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना बारादरी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू करवाया। पुलिस ने दोनों युवकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई।