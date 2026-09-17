जालंधर के कॉलेज में हथियार लहराते हुए गाने की शूटिंग, पंजाबी सिंगर निज्जर पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पंजाबी सिंगर निज्जर उर्फ हरिंदर पाल सिंह द्वारा गीत की शूटिंग में गन कल्चर को प्रमोट करने का मामला सामने आया है।

केमिस्ट्री गुरु प्रो. एमपी सिंह ने इस संबंध में डीसी वरजीत सिंह वालिया व कालेज मैनेजमेंट को ई-मेल के जरिये शिकायत दी। एडीसीपी-1 मुख्तियार राय ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में गायक हरिंदर पाल सिंह निज्जर एक कॉलेज में गीत की शूटिंग करता हुआ दिख रहा है।

आमर्स एक्त के तहत केस दर्ज इस पोस्ट में वह और उसके साथी कथित तौर पर हथियार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। थाना एक में बीएनएस की धारा 223 और 190 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।