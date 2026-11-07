Punjab Mandi Rates Today: दालों के दाम में तेजी, अनाज और तेलों के भाव स्थिर; जानें मंडी के ताजा रेट

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब की प्रमुख अनाज, दलहन और तेल मंडियों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा में शनिवार को विभिन्न जिंसों, दालों और किराना वस्तुओं के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए:

खन्ना और लुधियाना मंडी

खन्ना मंडी में गेहूं का भाव ₹2925 से ₹2950 प्रति क्विंटल रहा। आटा (50 किग्रा) ₹1565 से ₹1575, मैदा ₹1665 से ₹1675, सूजी ₹1700 से ₹1720 और बिहार मक्की ₹3100 से ₹3125 बिकी। सरसों खल ₹3500 प्रति क्विंटल रही।

लुधियाना में दालों के भाव देखें तो राजमां चित्रा ₹11,600 से ₹14,100, अरहर दाल ₹13,550 से ₹14,650, चना दाल ₹9200 से ₹9500 और काबली चना ₹8600 से ₹12,800 प्रति क्विंटल बोला गया। चावल 1121 सेला ₹10,300 से ₹10,400 प्रति क्विंटल रहा।

तेलों में सरसों तेल ₹18,900 से ₹19,000 और बिनौला तेल ₹15,800 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किराना में जीरा ₹28,100 से ₹34,000 और हल्दी ₹24,000 से ₹28,000 प्रति क्विंटल रही। अमृतसर और जालंधर मंडी अमृतसर में बासमती (1121 नं.) स्टीम ₹11,500 से ₹11,600 और सेला ₹10,400 से ₹10,600 प्रति क्विंटल रहा। 1121 बासमती धान ₹5800 से ₹6000 प्रति क्विंटल बिका। देशी गुड़ ₹5700 से ₹5800 और बूरा खांड ₹5600 से ₹5700 प्रति क्विंटल दर्ज हुई।