Punjab Mandi Bhav Today: अनाज-दालों के भाव स्थिर, चावल-दलहन में सीमित हलचल; जानें मंडी के ताजा रेट

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के प्रमुख कारोबारी केंद्रों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा की मंडियों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना जिंसों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। दैनिक उपभोग की वस्तुओं में सीमित मांग के बीच भाव अधिकांशतः दायरे में बने रहे।

अनाज व दलहन बाजार खन्ना मंडी में गेहूं के भाव 2950 से 2980 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। आटा (50 किग्रा) 1565 से 1575 रुपये और मैदा 1665 से 1675 रुपये पर बिका। लुधियाना और जालंधर में दालों के भाव सामान्य रहे।

लुधियाना में अरहर दाल 13500 से 14700 रुपये और चना दाल 8900 से 9300 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा 2800 से 2820 रुपये, मक्की बिहार 3100 से 3150 रुपये तथा चना दाल 9000 से 9400 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बिकी।

चावल व धान में उठाव अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 11500 से 11600 रुपये और सेला 10400 से 10600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। धान बासमती (1121) 5800 से 6000 रुपये और धान (1509) 4500 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। लुधियाना में 1121 सेला चावल 10400 से 10500 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा।

मसाले, मेवा व तेल-खल लुधियाना में जीरा 28100 से 34000 रुपये और हल्दी 23700 से 27800 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। जालंधर मंडी में लाल मिर्च तेजा 26000 से 29800 रुपये और काजू (320 नं.) 1020 से 1040 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। खाद्य तेलों में लुधियाना में सरसों तेल 18900 से 19000 रुपये रहा।