पंजाब बंद का जालंधर में दिखा असर, कई जगह सड़कें की गई जाम; हाईवे पर रोके गए ट्रक

जागरण संवाददाता, जालंधर। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से बुलाए गए पंजाब बंद का जालंधर में व्यापक असर देखने को मिला। शहर में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया, जिससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। सुबह से ही प्रमुख मार्गों पर यातायात की रफ्तार थमी रही।

रामामंडी चौक पर सिख इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने धरना दिया। इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात बाधित हो गया। रास्ता बंद होने के बाद हाईवे पर खड़े ट्रक चालकों ने अपने वाहनों के आगे दूसरे वाहन भी खड़े कर दिए, जिससे जाम की स्थिति और गंभीर हो गई।

गुरु नानक मिशन चौक पर भी कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने यातायात रोक दिया। जालंधर कैंट के पास भी रास्ते बंद किए गए हैं। जालंधर बस अड्डा पहले से ही बंद पड़ा है। निजी स्कूलों में छुट्टी रही, जबकि सरकारी स्कूलों में कुछ विद्यार्थी ही पहुंचते दिखाई दिए।

स्कूल-कालेजों को लेकर पूरे पंजाब में एक समान बंद का आदेश होने की पुष्टि नहीं है। ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों को अपने जिले के प्रशासन या संबंधित शिक्षण संस्थान से जानकारी लेने के बाद ही घर से निकलने की सलाह दी गई है।