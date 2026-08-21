जागरण संवाददाता, अमृतसर। बंदी सिंहों की रिहाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से शुक्रवार को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। सुबह सात बजे से ही बंद का असर कई स्थानों पर दिखाई देने लगा। बंद दोपहर दो बजे तक प्रस्तावित है। बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक परिवहन पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई निजी स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सामान्य रही और बच्चे स्कूल पहुंचते दिखाई दिए। प्रशासन की ओर से संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है।