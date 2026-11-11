पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 111 PCS अधिकारियों के हुए तबादले, देखें लिस्ट
पंजाब सरकार ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 111 पीसीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है।
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पंजाब सरकार ने 111 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया।
प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह फेरबदल हुआ।
विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के पद बदले गए।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत 111 पीसीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियां की गई हैं। इस फेरबदल के तहत विभिन्न जिलों के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और नगर निगमों के कमिश्नर स्तर के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है।
|Sr. No.
|अधिकारी का नाम व बैच
|वर्तमान पद
|नया पद
|1
|श्री जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल, PCS (2004)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), फाजिलका
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, अमृतसर विकास प्राधिकरण, अमृतसर (श्रीमती इनायत, PCS की जगह)
|2
|श्रीमती अमरबीर कौर भुल्लर, PCS (2012)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), फतेहगढ़ साहिब
|अतिरिक्त मैनेजिंग डायरेक्टर, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन + अतिरिक्त मैनेजिंग डायरेक्टर, PUNSUP
|3
|श्रीमती शिखा भगत, PCS (2012)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), कपूरथला
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), कपूरथला + अतिरिक्त चार्ज अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), कपूरथला
|4
|श्री परमदीप सिंह, PCS (2012)
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, बठिंडा विकास प्राधिकरण + अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, पटियाला विकास प्राधिकरण
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, पटियाला विकास प्राधिकरण, पटियाला
|5
|श्रीमती अमनदीप कौर-II, PCS (2012)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), फिरोजपुर
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), फिरोजपुर
|6
|श्री राकेश कुमार पोपली, PCS (2012)
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (मुख्यालय), PUDA + अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, GMADA
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), बठिंडा
|7
|श्री अनमोल सिंह ढालीवाल, PCS (2012)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), SAS नगर + अतिरिक्त मुख्य प्रशासक-2, GMADA
|अतिरिक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पंजाब
|8
|श्री अमरजीत, PCS (2012)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), जालंधर
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), होशियारपुर
|9
|श्री राजपाल सिंह, PCS (2012)
|संयुक्त सचिव, फ्रीडम फाइटर्स
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), फाजिलका
|10
|श्री संदीप सिंह गढ़ा, PCS (2012)
|कमिश्नर, नगर निगम, SAS नगर
|अतिरिक्त मैनेजिंग डायरेक्टर, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन
|11
|श्री दमंजीत सिंह मान, PCS (2012)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), पटियाला
|कमिश्नर, नगर निगम, लुधियाना
|12
|श्रीमती नवरीत कौर सेखों, PCS (2014)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), पटियाला
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), फतेहगढ़ साहिब
|13
|श्री नरिंदर सिंह-I, PCS (2014)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), लुधियाना
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, बठिंडा विकास प्राधिकरण
|14
|श्रीमती जशनप्रीत कौर गिल, PCS (2014)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, खन्ना
|मैनेजिंग डायरेक्टर, PRTC, पटियाला
|15
|श्रीमती चारूमिता, PCS (2014)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अजनाला
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), लुधियाना
|16
|श्री कंवलजीत सिंह, PCS (2014)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दसूहा
|कमिश्नर, नगर निगम, कपूरथला
|17
|श्रीमती पूनम सिंह, PCS (2014)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), मानसा
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), बठिंडा
|18
|श्रीमती दमंदीप कौर, PCS (2014)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SAS नगर
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SAS नगर + कमिश्नर, नगर निगम, SAS नगर
|19
|श्री नरिंदर सिंह ढालीवाल, PCS (2014)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), श्री मुक्तसर साहिब
|20
|श्री काला राम कांसल, PCS (2014)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पाटड़ां
|सहायक एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (HQ), पटियाला
|21
|श्री अरविंद कुमार, PCS (2014)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, खमाणों
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), शहीद भगत सिंह नगर
|22
|श्री विनीत कुमार, PCS (2016)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, जगराओं + CEO, लुधियाना अर्बन वॉटर
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), जालंधर
|23
|श्री अंकुर महिंद्रो, PCS (2016)
|कमिश्नर, नगर निगम, लुधियाना
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), संगरूर
|24
|श्रीमती स्वाती, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, खन्ना
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), लुधियाना
|25
|श्रीमती अनमजोत कौर, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SBS नगर
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, खन्ना
|26
|श्री विकास हीरा, PCS (2016)
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (HQ), PUDA + अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, GMADA
|27
|श्रीमती सुमित मुध, PCS (2016)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), होशियारपुर
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), होशियारपुर
|28
|श्रीमती वीरपाल कौर, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तलवंडी साबो
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाघा पुराणा
|29
|श्री दीपक भाटिया, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिल्लौर
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर
|30
|श्री राजेश कुमार शर्मा, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अमरगढ़ + अहमदगढ़
|संयुक्त सचिव, जल सप्लाई एंड सेनिटेशन
|31
|श्री रजनीश अरोड़ा, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिता
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चमकौर साहिब
|32
|श्रीमती मनजीत कौर, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, भवानीगढ़ + RTO संगरूर
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, संगरूर
|33
|श्री हरबंस सिंह-II, PCS (2016)
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, फाजिलका
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पायल
|34
|श्री रविंदर सिंह अरोड़ा, PCS (2016)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), कपूरथला + CM Field Officer
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), अमृतसर
|35
|श्रीमती इनायत, PCS (2016)
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, अमृतसर विकास प्राधिकरण
|लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, GMADA, SAS नगर
|36
|श्री नमन मार्केन, PCS (2016)
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, फतेहगढ़ साहिब
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), SAS नगर
|37
|श्री शिवराज सिंह बल, PCS (2016)
|स्टाफ ऑफिसर टू कमिश्नर, फिरोजपुर डिवीजन
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिल्लौर
|38
|श्रीमती इस्मत विजय सिंह, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, धूरी
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), फतेहगढ़ साहिब
|39
|श्री नवदीप कुमार, PCS (2017)
|अतिरिक्त मैनेजिंग डायरेक्टर, PRTC, पटियाला
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मानसा + RTO मानसा
|40
|श्रीमती अमनदीप कौर घुम्मन, PCS (2016)
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, होशियारपुर
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, दसूहा + RTO होशियारपुर
|41
|श्रीमती शायरी मल्होत्रा, PCS (2017)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जालंधर-II
|अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
|42
|श्री कुलदीप बावा, PCS (2016)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लुधियाना (पश्चिम)
|अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), पटियाला
|43
|श्री लाल विश्वास बैंस, PCS (2017)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आदमपुर
|संयुक्त कमिश्नर, नगर निगम, लुधियाना + CEO लुधियाना अर्बन वॉटर
|44
|श्री बलजिंदर सिंह ढिल्लों, PCS (2017)
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जालंधर + सचिव RTA
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लुधियाना (पूर्व)
|45
|श्री तरसेम चंद, PCS (2018)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दिरबा
|डिप्टी सचिव, पावर
|46
|श्री इंदर पाल, PCS (2018)
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, शहीद भगत सिंह नगर
|अतिरिक्त मैनेजिंग डायरेक्टर, PRTC, पटियाला
|47
|श्री अशोक कुमार, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर
|सहायक कमिश्नर (जनरल), गुरदासपुर + RTO गुरदासपुर
|48
|श्रीमती जसलीन कौर, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लुधियाना (पूर्व)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आदमपुर
|49
|श्री गगंदीप सिंह, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दीना नगर
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, टापा
|50
|श्री अमनप्रीत सिंह, PCS (2020)
|संयुक्त कमिश्नर, नगर निगम, लुधियाना
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तरन तारन + RTO तरन तारन
|51
|श्री अमरीक सिंह, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाघा पुराणा
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फाजिलका
|52
|श्री प्रीतिंदर सिंह बैंस, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पायल
|सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जालंधर
|53
|श्रीमती बलजीत कौर, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मानसा
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मलोट
|54
|श्री हरजिंदर सिंह जस्सल, PCS (2020)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सरदूलगढ़
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सुनाम
|55
|श्रीमती मनरीत राना, PCS (2020)
|संयुक्त कमिश्नर, नगर निगम, पटियाला
|डिप्टी सचिव, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन
|56
|श्रीमती उपिंदरजीत कौर ब्रार, PCS (2022)
|एस्टेट ऑफिसर, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जालंधर-I
|57
|श्री अभिषेक शर्मा, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर
|सहायक कमिश्नर (जनरल), पठानकोट
|58
|श्री सचिन पाठक, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नांगल
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जीरा
|59
|श्री ऋषभ बंसल, PCS (2022)
|अतिरिक्त MD, पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग + अतिरिक्त MD, पंजाब एग्रो
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लुधियाना (पश्चिम)
|60
|श्री पंकज कुमार, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मलोट
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, रामपुरा फूल
|61
|श्री सुरज, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जीरा
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, धूरी
|62
|श्री पुनीत शर्मा, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फरीदकोट
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, गिद्दरबाहा + RTO श्री मुक्तसर साहिब
|63
|श्रीमती गुरप्रीत कौर, PCS (2025)
|अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ट्रेनिंग), होशियारपुर
|एस्टेट ऑफिसर, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी
|64
|मिस तुषिता गुलाटी, PCS (2022)
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, लुधियाना
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जालंधर
|65
|श्रीमती इरवन कौर, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कपूरथला
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, कपूरथला
|66
|श्री वरुण कुमार, PCS (2022)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), जालंधर
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बंगा
|67
|श्री गगंदीप सिंह, PCS (2022)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सुनाम
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सरदूलगढ़
|68
|श्री विपन भंडारी, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बंगा
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, शहीद भगत सिंह नगर
|69
|श्री जशनजीत सिंह, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाबा बकाला
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दसूहा
|70
|श्री अरविंदर पाल सिंह, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, गिद्दरबाहा + RTO श्री मुक्तसर साहिब
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ चूरियां
|71
|श्री परदीप सिंह बैंस, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चमकौर साहिब
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, खन्ना
|72
|श्रीमती शुभी अंगरा, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जालंधर-I
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर लोधी
|73
|श्रीमती रिचा गोयल, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समाना
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अमरगढ़
|74
|श्री बलकरण सिंह महल, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, रामपुरा फूल
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अबोहर
|75
|श्री आदित्य गुप्ता, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, शाहकोट + स्टाफ ऑफिसर जालंधर डिवीजन
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जालंधर-II
|76
|श्री सुखराज सिंह ढिल्लों, PCS (2023)
|सहायक एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (HQ), पटियाला
|सहायक कमिश्नर (जनरल), फरीदकोट
|77
|श्री बेअंत सिंह सिद्धू, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मेहल कलां
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जगराओं
|78
|श्री जसपाल सिंह ब्रार, PCS (2023)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कोटकपुरा + RTO फरीदकोट
|79
|श्री चेतन बुंगर, PCS (2023)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मोरिंडा
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ साहिब
|80
|श्रीमती पायल गोयल, PCS (2024)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), लुधियाना
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फरीदकोट
|81
|श्री कपिल जिंदल, PCS (2024)
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तरन तारन
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, रायकोट
|82
|श्रीमती प्रगति सेठी, PCS (2024)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), अमृतसर + AC स्टेट टैक्स
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बाबा बकाला + AC स्टेट टैक्स अमृतसर-I
|83
|श्री जसजीत सिंह, PCS (2025)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर लोधी
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कपूरथला
|84
|श्रीमती रुपाली टंडन, PCS (2025)
|डिप्टी सचिव, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तलवंडी साबो
|85
|श्री जुगराज सिंह काहलों, PCS (2025)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फाजिलका
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, शाहकोट
|86
|श्री खुशप्रीत सिंह, PCS (2025)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, रायकोट
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पाटड़ां
|87
|श्री रमनजीत सिंह, PCS (2025)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), शहीद भगत सिंह नगर + CM Field Officer
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दीना नगर
|88
|श्री राजबीर सिंह, PCS (2025)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), संगरूर
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समाना
|89
|श्री अरविंद कुमार, PCS (2025)
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, संगरूर
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, फतेहगढ़ साहिब
|90
|श्री सतीश चंदर, PCS (2025)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, संगरूर
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दिरबा
|91
|श्री कुलदीप चंद, PCS (2025)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), गुरदासपुर + CM Field Officer
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर
|92
|श्री रोहित जिंदल, PCS (2025)
|लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, GMADA
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अजनाला
|93
|श्री करनवीर सिंह, PCS (2025)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तरन तारन + CM Field Officer
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर
|94
|श्री सुखजिंदर सिंह टिवाना, PCS (2026)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ चूरियां
|संयुक्त कमिश्नर, नगर निगम, लुधियाना
|95
|श्री करुण गुप्ता, PCS (2026)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़ साहिब
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बलाचौर
|96
|श्रीमती रामनदीप कौर, PCS (2026)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बनूर
|सहायक कमिश्नर (जनरल), रूपनगर
|97
|श्री बादल दीन, PCS (2026)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जगराओं
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, संगरूर
|98
|श्रीमती मनदीप कौर, PCS (2026)
|सहायक कमिश्नर (जनरल), मलेरकोटला
|सहायक कमिश्नर (जनरल), लुधियाना
|99
|श्री रजिंदर सिंह, PCS (2026)
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कोटकपुरा + RTO फरीदकोट
|सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मेहल कलां
|100
|श्रीमती रोबिनजीत कौर, PCS (2026)
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, गुरदासपुर
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, पठानकोट
|101
|श्रीमती रजमंदीप कौर, PCS (2026)
|अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ट्रेनिंग), जालंधर
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, जालंधर
|102
|श्रीमती पुनम गर्ग, PCS (2026)
|अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ट्रेनिंग), लुधियाना
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, लुधियाना
|103
|श्रीमती ज्योति वालिया, PCS (2026)
|अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ट्रेनिंग), बठिंडा
|संयुक्त कमिश्नर, नगर निगम, पटियाला
|104
|श्रीमती अमनदीप कौर, PCS (2026)
|अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ट्रेनिंग), होशियारपुर
|मुख्यमंत्री क्षेत्रीय अधिकारी, रूपनगर
|105
|श्री कुलबीर सिंह, PCS (2026)
|अतिरिक्त सहायक कमिश्नर (ट्रेनिंग), पठानकोट
|सहायक कमिश्नर (जनरल), होशियारपुर
|106
|श्री संदीप मल्होत्रा, PCS (2026)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|सहायक कमिश्नर (जनरल), तरन तारन
|107
|श्री अमरिंदर पाल सिंह चौहान, PCS (2026)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, बठिंडा
|108
|श्री सुखचैन सिंह, PCS (2026)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|सहायक कमिश्नर (जनरल), संगरूर
|109
|श्रीमती रिम्पी गर्ग, PCS (2026)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|सहायक कमिश्नर (जनरल), बरनाला
|110
|श्री सुरिंदर सिंह, PCS (2026)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, फाजिलका
|111
|श्रीमती परमिंदर कौर, PCS (2026)
|पोस्टिंग के लिए उपलब्ध
|सहायक कमिश्नर (जनरल), मोगा