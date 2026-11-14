जालंधर में नशा तस्कर के अस्पताल पर चला पीला पंजा, मेडिकल लाइसेंस भी रद; अब बनेगी सरकारी इमारत

जागरण संवाददाता, जालंधर। नशा तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से बनाई जा रही संपत्तियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को कपूरथला रोड स्थित बस्ती बावा खेल में नशा तस्करी के आरोपित अमनदीप सिंह के निर्माणाधीन चैरिटेबल अस्पताल पर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पीला पंजा चलाया।

टीम ने इमारत के कुछ हिस्सों को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि संबंधित इमारत अमनदीप सिंह की है। उसके खिलाफ पहले से तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इनमें दो मामले एनडीपीएस एक्ट और एक आर्म्स एक्ट के तहत है। करीब दो सप्ताह पहले पुलिस ने अमनदीप सिंह की दुकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान एक लाख से अधिक नशीली गोलियां बरामद हुई थीं। जांच में सामने आया कि आरोपी नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त था और इसी कमाई से अस्पताल की इमारत तैयार करवाई जा रही थी। सीपी ने बताया कि जून में थाना डिवीजन नंबर-1 के क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई झड़प में भी अमनदीप सिंह का नाम सामने आया था।

फिलहाल वह जेल में बंद है। नगर निगम की ओर से इमारत के संबंध में उसे पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद संयुक्त कार्रवाई की गई। पूरी इमारत पर होगी कार्रवाई, मेडिकल लाइसेंस भी रद पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल इमारत के कुछ हिस्से को गिराया गया है। चरणबद्ध तरीके से पूरी इमारत पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द इसे सील भी किया जाएगा।