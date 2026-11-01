डेरा ब्यास पहुंचे परगट सिंह, राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक परगट सिंह ने आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से शिष्टाचार मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।

इस दौरान सरदार परगट सिंह ने कहा कि पंजाब की एकता, अमन-शांति और खुशहाली के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। पंजाब की धरती ने हमेशा देश को आपसी प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। इस विरासत को कायम रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब आज कई चुनौतियों से गुजर रहा है। युवाओं का भविष्य, नशे की समस्या, सामाजिक सद्भाव और खुशहाली जैसे मुद्दों पर सभी वर्गों को मिलकर सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। पंजाब की तरक्की केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही सुनिश्चित हो सकती है।