मिग-23 और सैन्य टैंक के ऊपर चढ़े LPU के छात्र, फगवाड़ा में उग्र हुआ प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की अफवाहों के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। छात्रों में इतना रोष है कि वो आगजनी और तोड़फोड़ पर उतर आए हैं।

छात्रों ने राष्ट्रिय राजमार्ग को भी जाम कर दिया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें छात्र मिग-23 और टैंक के ऊपर चढ़ गए हैं। कैंपस से सामने आए वीडियो में छात्रों के समूह विरोध प्रदर्शन करते और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। अन्य फुटेज में खिड़कियों के शीशे और गमले टूटे हुए दिखाई दिए, जबकि विश्वविद्यालय की इमारत के कुछ हिस्सों और वस्तुओं में आग लगी हुई थी। कैंपस की कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई।