LPU में बवाल के बाद महिला आयोग हुआ सख्त, हॉस्टल सुरक्षा और वायरल वीडियो पर पुलिस से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के हॉस्टल में छात्रा से कथित दुष्कर्म के दावों और इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रहे फर्जी वीडियो मामले में राज्य महिला आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने परिसर के भीतर छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन से विस्तृत जवाब तलब किया है।

पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया पर हॉस्टल में सुरक्षा में चूक और छात्राओं के आरोपों से जुड़े कई वीडियो तेजी से फैल रहे हैं, जिसे लेकर आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने पुलिस विभाग से पूछा है कि परिसर के हॉस्टलों के अंदर छात्राओं की सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का सच क्या है।