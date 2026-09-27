LPU में यौन शोषण की अफवाह पर रातभर बवाल: आगजनी, तोड़फोड़ और हाईवे जाम; देखें खौफनाक वायरल VIDEO

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के फगवाडा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के गर्ल्स हॉस्टल जीएच3 के पास एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की अफवाहों के बाद से ही छात्रों का गुस्सा चरम पर है। हालात ये हैं कि छात्र सड़कों पर उतर आए हैं।

रात को परिसर में प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई और सुबह चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों पर पड़ा। पूरी तरह से सड़कें जाम हो गई और आवाजाही बाधित हुई। हालांकि आज रविवार होने के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को इस जाम का सामना नहीं करना पड़ा।

अब इंटरनेट पर जमकर एलपीयू के दिल दहला देने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी में आगजनी दिखाई दे रही है तो कहीं गमले, कुर्सियां और दरवाजे तोड़े गए हैं। माहौल इतना गर्म हो गया कि जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने खुद मौके पर पहुंच छात्रों से बात की।