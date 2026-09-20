यात्री ध्यान दें: जालंधर-अमृतसर रूट पर 11 ट्रेनें 25 से 27 सितंबर तक रद्द, कई के रूट बदले, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, जालंधर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें...साहनेवाली-अमृतसर सेक्शन में लूप लाइन बनाने को लेकर रेलवे की तरफ से मेगा ब्लाक लिया जा रहा है। जिसकी वजह से 69 रेल गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं।

जिनमें से 21 रेल गाड़ियों को तो रद कर दिया गया है, मगर 11 रेल गाड़ियां ऐसी रद हैं, जो जालंधर से गुजरती हैं। ऐसे में यात्रा प्लान करने से पहले रेल गाड़ियों की स्थिति जरूर पता कर लें।

इसके अतिरिक्त 21 रेल गाड़ियों को विभिन्न स्टेशनों पर 20 से 90 मिनट तक रोक-रोक कर चलाया जा रहा है। रद रहने वाली रेल गाड़ियों में चंडीगढ़ अमृतसर 12411-12, अमृतसर नंगलडैम 14505-06 को 25 से 27 सितंबर तक, चंडीगढ़ अमृतसर 14541-42 पहले से रद चल रही है।