पंजाब में कल होगी वोटिंग, PU सीनेट चुनाव में 15 सीटों पर मतदान; 51 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

डा सुमित सिंह श्योराण चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट के पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 15 सीटों के लिए रविवार, 20 सितंबर को मतदान होगा। इस चुनाव को लेकर पंजाब में सबसे अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में उम्मीदवार भी पंजाब से ही मैदान में हैं।

चुनाव में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के अलावा अधिवक्ता, शिक्षक, पूर्व छात्र नेता और विभिन्न सामाजिक एवं संस्थाओं से जुड़े लोग भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में मतदान से एक दिन पहले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।

पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट विश्वविद्यालय की गर्वनिंग बॉडी है और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले 15 सदस्य इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए 1500 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरी चुनाव प्रक्रिया पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

पंजाब में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र, राजनीतिक दलों की भी नजर इस चुनाव की खास बात यह है कि मतदान क्षेत्र सात राज्यों तक फैला हुआ है। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इनमें पंजाब में सबसे अधिक मतदान केंद्र हैं। यही कारण है कि पंजाब से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क तेज कर दिया है। चुनाव मैदान में ऐसे कई उम्मीदवार भी हैं जो पहले सीनेट में चुने जा चुके हैं और इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से जुड़े लोग भी चुनाव मैदान में हैं।

हालांकि यह चुनाव औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय का निर्वाचन है, लेकिन उम्मीदवारों के राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों के कारण विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। सुबह आठ से शाम पांच बजे तक मतदान रविवार को मतदान सुबह आठ बजे शुरू होगा। दोपहर 1:15 से 2 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। इसके बाद दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक फिर मतदान होगा। मतदाताओं को मतदान के दौरान अपना पहचान पत्र और मतदाता क्रमांक साथ रखना होगा। विश्वविद्यालय की ओर से मतदान केंद्रों और मतदाता सूची से संबंधित जानकारी चुनाव पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।