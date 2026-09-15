 जालंधर में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़! ड्रग्स टीम की बड़ी छापामारी, मेडिकल स्टोर से 3.80 लाख की दवाइयां सील

जागरण संवाददाता, जालंधर। सेहत विभाग के ड्रग्स विंग की टीम ने सोमवार को दिलकुशा मार्केट में गुप्ता मेडिकल एजेंसिज में छापामारी कर बंद रेफ्रीजिरेटर में पड़ी 3.80 लाख रूपये की महत्वपूर्ण दवाइयां सील की।

जोनल लाइसेंसिसंग अथारिटी सुधा दहल की अगुवाई में ड्रग सेफ्टी अफसर अनुपमा कालिया, परमिंदर सिंह तथा दिनेश कुमार की टीम ने दोपहर करीब तीन बजे छापामारी की।

इस दौरान प्रतिबंधित दवाइयों की गहन जांच पड़ताल की ओर से सेल परचेज का रिकार्ड खंगाला। ड्रग कंट्रोल अफसर अनुपमा कालिया ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान दुकान में दवाइयों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखने वाला रेफ्रीजिरेटर बंद पाया गया।