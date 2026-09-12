हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों की जमीन की डिमार्केशन करवाएगी पुलिस, शिमला में कस दिया शिकंजा

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीति में विस्तार किया है। अब शिमला पुलिस नशा तस्करों की जमीनों की डिमार्केशन करवाएगी। इसके लिए खंडस्तरीय एनकार्ड की बैठकों में पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ रणनीति तैयार की है। ऐसे मे अब नशा तस्करी से कमाई गई अवैध जमीन को भी जब्त किया जाएगा।



हाल ही में नशा विरोधी अभियान के अंतर्गत एसडीपीओ चौपाल द्वारा एसडीएम कार्यालय चौपाल में एसडीएम चौपाल एवं उपमंडल चौपाल के अधिकारियों के साथ एनकार्ड बैठक आयोजित की गई।



बैठक में नशा विरोधी अभियान, कानूनी जागरूकता तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई तथा उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया गया।

नशा-विरोधी अभियान व दायित्वों पर चर्चा इसके अलावा एसडीपीओ रोहड़ू द्वारा एसडीएम कार्यालय रोहड़ू में उपमंडल स्तरीय एनकॉर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों के साथ नशा-विरोधी अभियान एवं विभागीय दायित्वों पर चर्चा की गई।



साथ ही, टिक्कर, रोहड़ू व चिड़गांव के राजस्व अधिकारियों के साथ सीमांकन मामलों में तेजी लाने हेतु बैठक की गई।

चौपाल में भी की बैठक एसडीपीओ चौपाल द्वारा बीडीओ चौपाल एवं चौपाल की 5 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बीडीओ कार्यालय, चौपाल में नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु नशा-विरोधी अभियान के अंतर्गत एनकॉर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा-विरोधी अभियान, कानूनी जागरूकता, सामुदायिक पुलिसिंग एवं सड़क सुरक्षा के बारे मेंसी सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत करवाया गया।