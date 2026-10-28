जालंधर में हॉकी स्टार मनदीप के घर पहुंची टीम इंडिया, कोच और खिलाड़ियों ने चखा पंजाबी जायका; ढोल की थाप पर किया भांगड़ा

सुरिंदर सिंह, जालंधर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्राफी के लिए पहुंची भारतीय टीम के खिलाड़ी परिवार के साथ फॉरवर्ड मनदीप सिंह के मिट्ठापुर स्थित घर पहुंचे। उनके साथ विदेश से आए कोच भी थे। सभी ने पंजाबी खाने का स्वाद चखा। फारवर्ड अभिषेक ने कहा कि यहां का स्वाद लाजवाब है।

टीम इंडिया रविवार को मनदीप के घर दो घंटे से अधिक रुकी। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। मनदीप के पिता रविंदर सिंह ने बताया कि खाने का खास प्रबंध किया था और हलवाई भी बुलाए थे। विदेश से आए कोचों ने भी हलवाइयों के पास खड़े होकर पंजाबी खाना बनते देखा। इस मुलाकात के दौरान ओलिंपिक पदक विजेता अभिषेक के खाने की पसंद का भी जिक्र हुआ। रविंदर सिंह ने बताया कि अभिषेक को मां के हाथ का बना चूरमा पसंद है। रविंदर सिंह ने कहा कि मनप्रीत सिंह मिडफील्ड के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं और उनकी कमी महसूस होना स्वाभाविक है।

फोटो- एशियन हॉकी चैंपियंस ट्राफी के उद्घाटन के मौके पर भंगड़ा पेश करते युवक। जागरण फारवर्ड मनदीप सिंह की हाकी स्टिक करीब 65 हजार रुपये की है। विदेश से आने वाले इसके बेस को जालंधर में अल्फा हाकी के विशेषज्ञ मनदीप की जरूरत और खेलने के अंदाज के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। पिता रविंदर सिंह और मां दविंदर कौर ने बताया कि पेशेवर हाकी में खिलाड़ी की जरूरत के अनुसार उपकरण तैयार करना जरूरी होता है। मां दविंदर कौर ने कहा कि बेटे का देश के लिए खेलना गर्व की बात है।