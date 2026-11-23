जागरण संवाददाता, जालंधर। लद्देवाली रोड पर स्थित अमर आर्ट एंड ऑन एकेडमी में सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अकादमी के मालिक भी आग लगने की वजह को लेकर अनजान हैं।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। वहीं, थाना नांगल शामा की पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जानकारी जुटाने में लगी रही।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगने के दौरान अकादमी के अंदर से धमाकों जैसी तेज आवाजें भी सुनाई दीं। लोगों का कहना था कि आवाजें ऐसी थीं, जैसे अंदर सिलेंडर फट रहे हों। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई।