पंजाब कांग्रेस चीफ परगट सिंह का एक्शन प्लान: बंगला साहिब में अरदास, दिल्ली में आलाकमान संग करेंगे बैठक
पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब कांग्रेस चीफ परगट सिंह ने संभाली नई जिम्मेदारी
दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में टेका माथा, अरदास की
आज दिल्ली में आलाकमान संग करेंगे अहम रणनीति बैठक
जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष व विधायक परगट सिंह ने जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।
परगट सिंह आज शनिवार को दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं। अभी उनका मीटिंग का शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे।
कब लौटेंगे पंजाब?
उनकी पंजाब वापसी को लेकर भी अभी शेड्यूल तय नहीं है 5 अक्टूबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग रखी है। अगर परगट सिंह मीटिंग में शामिल होते हैं तो वह 6 अक्टूबर को पंजाब लौटेंगे। अगर मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो रविवार दोपहर बाद पंजाब आ सकते हैं।
इससे पहले शनिवार सुबह उन्होंने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका और अरदास की।
"ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ"— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 3, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ… pic.twitter.com/NfNp8vvc3g
बधाई देने वालों का लगा तांता
वहीं जालंधर से भी बधाई देने वालों का तांता दिल्ली में लगना शुरू हो गया है। जालंधर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंगद दत्ता अपने साथियों समेत दिल्ली पहुंच गए हैं।
उनके साथ डीसीसी जालंधर के जनरल सेक्रेटरी भूपिंदर सिंह भिंदा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मिंदर सिंह भिंदा, जालंधर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नवजोत गाबा और पलवीर टुट भी मौजूद रहे। सभी ने परगट सिंह से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी।
परगट सिंह का एक्शन प्लान
परगट सिंह ने उन्हें निर्देश दिया है कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए डट जाएं और बूथ स्तर तक काम करें। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ही पार्टी की रीढ़ है और आने वाले दिनों में संगठन को और मजबूत करना है।
यह भी पढ़ें- 'वह हमारे प्रधान रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं', राजा वड़िंग को लेकर पंजाब कांग्रेस के नए चीफ परगट सिंह की प्रतिक्रिया