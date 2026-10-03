पंजाब कांग्रेस चीफ परगट सिंह का एक्शन प्लान: बंगला साहिब में अरदास, दिल्ली में आलाकमान संग करेंगे बैठक

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष व विधायक परगट सिंह ने जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

परगट सिंह आज शनिवार को दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं। अभी उनका मीटिंग का शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे।

कब लौटेंगे पंजाब? उनकी पंजाब वापसी को लेकर भी अभी शेड्यूल तय नहीं है 5 अक्टूबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग रखी है। अगर परगट सिंह मीटिंग में शामिल होते हैं तो वह 6 अक्टूबर को पंजाब लौटेंगे। अगर मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो रविवार दोपहर बाद पंजाब आ सकते हैं।

इससे पहले शनिवार सुबह उन्होंने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका और अरदास की। "ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ"



ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।



ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ… pic.twitter.com/NfNp8vvc3g — Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 3, 2026 बधाई देने वालों का लगा तांता वहीं जालंधर से भी बधाई देने वालों का तांता दिल्ली में लगना शुरू हो गया है। जालंधर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंगद दत्ता अपने साथियों समेत दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ डीसीसी जालंधर के जनरल सेक्रेटरी भूपिंदर सिंह भिंदा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मिंदर सिंह भिंदा, जालंधर यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नवजोत गाबा और पलवीर टुट भी मौजूद रहे। सभी ने परगट सिंह से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी।