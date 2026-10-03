'पंजाब के हकों की आवाज बनूंगा', पंजाब कांग्रेस के नए चीफ का पहला बयान, क्या है परगट सिंह का प्लान?

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब की सियासत में अचानक से बड़ा फेरबदल हुआ है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह अब पूर्व हॉकी कप्तान एवं जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

परगट ने हाल ही में जिम्मेदारी मिलने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से दी। एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह परगट सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी।

ये एक बड़ी जिम्मेदारी है परगट सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कांग्रेस हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है।