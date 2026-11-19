जागरण संवाददाता, मुकेरियां। माता वैष्णो देवी के दर्शनों की आस लेकर घर से निकले परिवार की खुशियां जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में मातम में बदल गईं।

वीरवार तड़के एमा मांगट के पास चालक को नींद की झपकी आने से मारुति ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मां और आठ वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और परिवार की दो अन्य बेटियां घायल हो गईं।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव गंगा हरी निवासी उमेश कुमार (40) अपने परिवार के साथ कार (यूपी 13 बीएफ 1122) में सवार होकर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। वीरवार सुबह करीब 4:50 बजे जब कार एमा मांगट के पास पहुंची तो चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में मां-बेटी ने तोड़ा दम हादसे में रजनी देवी (35) और उमेश कुमार की आठ वर्षीय बेटी सृष्टि की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उमेश कुमार और उनकी दो बेटियां अंशी (10) तथा अरुषि (6) घायल हो गईं। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।