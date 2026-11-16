प्रो. जीएस मुल्तानी ने AAP को अलविदा कहा, मुकेरियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया एलान

संवाद सहयोगी, मुकेरियां। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा पहले हलका इंचार्ज के पद से हटाए जाने और फिर विधानसभा चुनाव 2027 के लिए टिकट काटे जाने के बाद प्रो. जीएस मुल्तानी के नेतृत्व में आयोजित विशाल जनसभा के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का एलान कर दिया।

इस जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भी अपने इस्तीफे देकर पार्टी छोड़ने की घोषणा की।जनसभा को संबोधित करते हुए प्रो. जीएस मुल्तानी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने पिछले 11 वर्षों के दौरान पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ दिन-रात एक करके पार्टी के स्थानीय संगठन का निर्माण किया।

प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी उन्होंने बेदाग राजनीति और हलके के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का ढोंग कर रही है और अब पार्टी में ईमानदार लोगों का कोई सम्मान नहीं रह गया है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब दल-बदलुओं और भ्रष्ट लोगों का अड्डा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और हलके की जनता की आवाज का समर्थन करते हुए वह आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे।