पंजाब के होशियारपुर में फिर हुई फायरिंग, हमलावरों ने दुकान पर ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां
होशियारपुर के पुरहीरान मार्केट में सोमवार देर शाम एक दुकान पर चार-पांच हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति बाल-बाल बचा। भागते समय हमलावरों ने पुलिस पर भी गोली चलाई।
HighLights
होशियारपुर के पुरहीरान मार्केट में देर शाम फायरिंग की घटना
चार-पांच हमलावरों ने दुकान पर गोली चलाई, एक व्यक्ति बचा
भागते समय हमलावरों ने पुलिस पर भी फायरिंग की
जागरण संवाददाता, होशियारपुर। सोमवार (12 अक्टूबर) देर शाम होशियारपुर फगवाड़ा रोड पर मोहल्ला पुरहीरान मार्केट में उस समय माहौल डरावना हो गया, जब एक गाड़ी में आए चार से पांच हमलावरों ने एक दुकान में बैठे कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी।
गोली एक व्यक्ति के कान के पास जा लगी। वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश कर रही है।
बदमाशों ने पुलिस पर भी की फायरिंग
मिली जानकारी के मुताबिक, आज देर शाम पुरहीरान थाने के पास एक गाड़ी में आए चार से पांच हमलावरों ने एक दुकान में बैठे कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी। दुकान के अंदर बैठे युवकों ने शूटर की बंदूक छीन ली, जिससे गोली उससे छूट गई। उसके बाद दो-तीन और गोलियां चलाई गईं।
हमला फेल होता देख हमलावर गाड़ी में बैठकर भाग गए। पुलिस पर भी फायरिंग की। जब भाग रहे हमलावर वहां से गुजर रहे थे, तो हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने फायरिंग की, तो हमलावर भाग गए।
मौके पर पहुंचे पुरहिरन पुलिस स्टेशन चीफ राजेश कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार करते हुए कहा कि जांच अभी चल रही है। जांच के बाद ही वह कुछ कहेंगे।