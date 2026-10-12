पंजाब के होशियारपुर में फिर हुई फायरिंग, हमलावरों ने दुकान पर ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। सोमवार (12 अक्टूबर) देर शाम होशियारपुर फगवाड़ा रोड पर मोहल्ला पुरहीरान मार्केट में उस समय माहौल डरावना हो गया, जब एक गाड़ी में आए चार से पांच हमलावरों ने एक दुकान में बैठे कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी।

गोली एक व्यक्ति के कान के पास जा लगी। वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश कर रही है। बदमाशों ने पुलिस पर भी की फायरिंग मिली जानकारी के मुताबिक, आज देर शाम पुरहीरान थाने के पास एक गाड़ी में आए चार से पांच हमलावरों ने एक दुकान में बैठे कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी। दुकान के अंदर बैठे युवकों ने शूटर की बंदूक छीन ली, जिससे गोली उससे छूट गई। उसके बाद दो-तीन और गोलियां चलाई गईं।

हमला फेल होता देख हमलावर गाड़ी में बैठकर भाग गए। पुलिस पर भी फायरिंग की। जब भाग रहे हमलावर वहां से गुजर रहे थे, तो हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने फायरिंग की, तो हमलावर भाग गए।