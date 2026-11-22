जागरण संवाददाता, कलानौर (गुरदासपुर)। गुरदासपुर सेक्टर के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की 27वीं बटालियन और पुलिस ने पाकिस्तानी सीमा से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन द्वारा गिराए गए हेरोइन के एक पैकेट को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलानौर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस और बीएसएफ कर्मियों ने सीमा क्षेत्र में स्थापित ड्रोन रोधी उपकरण में फंसे पाकिस्तानी ड्रोन का पता लगाने के बाद, शुक्रवार रात लगभग 9:10 बजे भारतीय क्षेत्र के ढिडोवाल गांव के खेतों में पड़े एक पीले पैकेट को बरामद किया, जिसे पाकिस्तानी सीमा से ड्रोन द्वारा गिराया गया था।