गुरदासपुर में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, एंटी-ड्रोन सिस्टम की मदद से 1 KG से ज्यादा हेरोइन जब्त; सर्च ऑपरेशन जारी
गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ और पुलिस ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है।
HighLights
बीएसएफ और पुलिस ने गुरदासपुर सीमा पर हेरोइन पकड़ी।
पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई 1 किलो से अधिक हेरोइन बरामद।
ढिडोवाल गांव के खेतों से पीला पैकेट जब्त किया गया।
जागरण संवाददाता, कलानौर (गुरदासपुर)। गुरदासपुर सेक्टर के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की 27वीं बटालियन और पुलिस ने पाकिस्तानी सीमा से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन द्वारा गिराए गए हेरोइन के एक पैकेट को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलानौर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस और बीएसएफ कर्मियों ने सीमा क्षेत्र में स्थापित ड्रोन रोधी उपकरण में फंसे पाकिस्तानी ड्रोन का पता लगाने के बाद, शुक्रवार रात लगभग 9:10 बजे भारतीय क्षेत्र के ढिडोवाल गांव के खेतों में पड़े एक पीले पैकेट को बरामद किया, जिसे पाकिस्तानी सीमा से ड्रोन द्वारा गिराया गया था।
इस घटना की खबर मिलते ही बीएसएफ की 27वीं बटालियन के कमांडेंट मान सिंह ने बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवानों के साथ मिलकर खेतों से बरामद पीले पैकेट को खोला तो उसमें 1013 ग्राम से अधिक हेरोइन मिली।
गौरतलब है कि जहां से हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ है, वह स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर और कांटेदार तार से 1.8 किलोमीटर दूर है। इसके बाद बीएसएफ और पुलिस द्वारा इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।