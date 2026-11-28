जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस व बीएसएफ की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजे गए चार हैंड ग्रेनेड, दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। जिसके बाद देर रात बीएसएफ और पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया।

गौरतलब है कि गुरदासपुर के थाना सदर में पड़ते सीमावर्तीय गांव हरदोछन्नी के खेतों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से कोई पैकेट फेंकने संबंधी सूचना मिली। जिसके बाद बीएसएफ और पुलिस द्वारा रात करीब दस बजे हरदोछन्नी के खेतों में सर्च आप्रेशन चलाया गया।

इस दौरान टीम ने एक पैकेट में बंद चार हैंड ग्रेनेड और दो पिस्टल सहित कारतूस भी बरामद किए। जिसे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपने कब्जे में लेकर पूरे क्षेत्र में सर्च आप्रेशन चलाया गया, लेकिन फिलहाल और कुछ नहीं मिला है।