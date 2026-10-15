खेतों में काम करने दौरान रावी दरिया में बहा गुरदासपुर का किसान, पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF को सौंपा शव
गुरदासपुर के किसान सुखविंदर सिंह सुखा, जो रावी दरिया में बह गए थे, का शव पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को ...और पढ़ें
HighLights
किसान सुखविंदर सिंह सुखा का शव पाकिस्तानी रेंजर्स ने सौंपा
रावी दरिया में बहने के बाद पाकिस्तान पहुंचा था शव
डेरा बाबा नानक में बीएसएफ को सौंपा गया शव
जागरण संवाददाता, डेरा बाबा नानक। सीमावर्ती जिला गुरदासपुर के ब्लॉक डोरांगला के अधीन आते सीमावर्ती गांव सलाच के किसान सुखविंदर सिंह सुखा (52) जो पिछले दिनों रावी दरिया के तेज बहाव में बह गया था, के शव को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बीएसएफ के हवाले कर दिया गया।
खेतों में काम करने के दौरान बह गया था किसान
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएसएफ की 135 बटालियन के अधीन आते एरिया में पिछले महीने 28 तारीख को वह सीमा पर बहते रावी दरिया के पार अपने खेतों में काम करने गया हुआ था कि इस दौरान तेज बहाव में बह गया था। भारतीय क्षेत्र में बहते रावी दरिया में उसकी तलाश भी की गई लेकिन वह पाकिस्तान वाले हिस्से की तरफ बह गया था।
पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा उसका शव रावी दरिया से बरामद किया गया और वीरवार को डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर एरिया में बीएसएफ की 200 बटालियन के जवानों के हवाले कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मृतक के दो बच्चे हैं।