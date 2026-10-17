जल्द होंगे शिरोमणि कमेटी के चुनाव, कालका का ऐलान: धर्म युद्ध मोर्चे को मिलेगा पूरा सहयोग

संवाद सहयोगी, किला लाल सिंह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य कार्यालय में धर्म युद्ध मोर्चा बटला के कोऑर्डिनेटर भाई गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने मोर्चे का डटकर साथ देने और केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जल्द करवाने का ऐलान किया।



गौरतलब है कि श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर हुए बेहद घिनौने चावला कांड के कारण निराशा के दौर से गुजर रही सिख कौम का दर्द, धर्म युद्ध मोर्चा बटाला की टीम ने दो दिनों तक चली बैठकों के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों के साथ साझा किया।

जल्द होंगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव इसके साथ ही उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पिछले लंबे समय से लटके हुए चुनावों को कराने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से बात रखने की अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए अध्यक्ष कालका ने ये ऐलान किए।

लोगों से की मोर्चे में शामिल होने की अपील कालका ने 18 अक्टूबर की शाम को बटाला के शहीद भाई सुक्खा सिंह मेहताब सिंह पार्क में हो रहे धर्म युद्ध मोर्चा चेतना समागम में संगतों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की।