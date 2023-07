Gurdaspur: युवती के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला, थाना सिटी प्रभारी सहित चार पुलिस मुलाजिम लाइन हाजिर

जज के घर में चोरी के मामले में 23 वर्षीय युवती को थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के मामले में पुलिस उच्चाधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी दयामा हरीश कुमार ओम प्रकाश ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से थाना सिटी के एसएचओ गुरमीत सिंह एएसआई मंगल सिंह एएसआई अश्विनी कुमार और एएसआई सरवण सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।

युवती के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर के मामला, थाना सिटी प्रभारी सहित चार पुलिस मुलाजिम लाइन हाजिर

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: जज के घर में चोरी के मामले में 23 वर्षीय युवती को थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के मामले में पुलिस उच्चाधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी दयामा हरीश कुमार ओम प्रकाश ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से थाना सिटी के एसएचओ गुरमीत सिंह, एएसआई मंगल सिंह, एएसआई अश्विनी कुमार और एएसआई सरवण सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्ञात रहे कि गत दिनों गुरदासपुर में एक जज के घर से 22 तोले सोने के गहने और 20 हजार रुपए नकदी चुराने का मामला सामने आया था। इसके बाद थाना सिटी पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए उक्त अधिकारी के घर में काम करने वाली 23 वर्षीय युवती को केवल संदेह के आधार पर उठा लिया। जज के घर में करती थी सफाई का काम युवती का आरोप है कि थाना प्रभारी व उसके साथियों ने दो दिन तक उसे अवैध तौर पर सरकारी क्वार्टरों में रखकर अमानवीय यातनाएं दीं। गांव आले चक्क निवासी ममता (23) पुत्री तरसेम मसीह ने बताया था कि वह जज अधिकारी के घर साफ-सफाई का काम करती है। सरकारी क्वार्टरों में रख कर किया गया अत्याचार अधिकारी के घर में चोरी के संदेह में उसे थाना सिटी पुलिस ने उसे घर से उठा लिया। उसका आरोप है कि इसके बाद थाना सिटी एसएचओ गुरमीत सिंह और तीन अन्य एएसआई उसे उठाकर पुलिस क्वार्टरों में ले गए। वहां पर उसे अमानवीय यातनाएं दी गई। उसे दो दिन तक सरकारी क्वार्टरों में रखकर अत्याचार किया गया। इसके बाद उसके गांव के सरपंच कुलवंत सिंह को बुलाकर उसे घर भेज दिया गया।

