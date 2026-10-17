गुरदासपुर डीसी दफ्तर पर ग्रेनेड हमले का दावा, गैंगस्टर निशान जोड़ियां की वीडियो से हड़कंप, पुलिस ने बताया 'अफवाह'

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गैंगस्टर निशान जोड़ियां ने एक वीडियो जारी कर 16 अक्टूबर की रात 8:40 बजे डीसी दफ्तर पर ग्रेनेड हमला करने का दावा किया।

गैंगस्टर निशान जोड़ियां की ओर से एक वीडियो जारी कर 16 अक्टूबर को डीसी दफ्तर गुरदासपुर में ग्रेनेड हमला करने का दावा किया गया है।

ग्रेनेड से हमले का दावा

जबकि दूसरी तरफ पुलिस द्वारा पूरे कार्यालय परिसर की जांच के बाद कोई भी हमला होने की बात को झूठी अफवाह बताया गया है। गौरतलब है कि निशान जोड़ियां की ओर से एक वीडियो जारी कर 16 अक्टूबर को रात 8.40 बजे डीसी दफ्तर गुरदासपुर पर ग्रेनेड हमला करने का दावा किया गया है।